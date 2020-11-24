"Чиатющий автобус" в Ханты-Мансийске познакомил югорчан с великими произведениями фронтовиков Фото: Управление общественных связей

В Ханты-Мансийске на сутки рейсовый автобус № 5 стал «Читающим автобусом», он доставлял пассажиров до необходимых остановок под звуки произведений военных лет. Литературный маршрут «Ленинград – Югра» познакомил хантымансийцев с великими произведениями фронтовиков.

Акция «Читающий автобус» посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В октябре такая акция прошла в Сургуте, с участием горожан и волонтёров. В Ханты-Мансийске на маршруте звучали аудиозаписи победителей Цифрового литературно-художественного конкурса чтецов в рамках проекта «Наша Победа – наша гордость».

Участники конкурса читали на выбор отрывок из военных произведений писателя–фронтовика Даниила Гранина и его друзей писателей и поэтов Алеся Адамовича, Ольги Берггольц, Михаила Дудина, Булата Окуджавы, а также отрывки из воспоминаний и военных писем фронтовиков и блокадников – жителей югорской земли – непосредственных свидетелей и участников тех страшных событий и героических сражений.

- Мы стали победителями в конкурсе «Наша победа – наша гордость» в номинации «Семейное чтение». Я читала стихотворение Ольги Берггольц «Европа. Война 1940 года», сын - отрывок из романа Даниила Гранина «Мой лейтенант», сейчас наши аудиозаписи звучат для пассажиров 2Читающего автобуса2, а значит с этими прекрасными произведениями познакомятся земляки - рассказала Татьяна Ульрих, учитель Средней общеобразовательной школы № 3.