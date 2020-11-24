Югорчанин хотел купить лодочный мотор с новогодней скидкой, но "подарил" деньги мошеннику

В дежурную часть ОМВД России по г. Пыть-Яху обратился 62-летний житель города с заявлением о мошенничестве.

Он хотел купить лодочный мотор и из всех предложенных на сайте вариантов, гражданина заинтересовала то, в котором продавец предлагал большую предновогоднюю скидку. Позвонив по указанному в объявлении номеру, мужчине ответил якобы менеджер компании «Sea-Pro».

Менеджер рассказал югорчанину о всех характеристиках лодочного мотора, а также напомнил о праздничной скидке. Менеджер сказал, что компания находится в Москве и работает по 100% предоплате, которую нужно отправить на банковскую карту директора магазина. После полной оплаты товар будет отправлен заказчику.

Мужчина, согласившись на все условия, попросил у менеджера отправить смс-сообщение со счетом банковской карты для дальнейшего перевода денег. Оплатив 29 тысяч рублей, мужчина перезвонил мошеннику и удостоверился в переводе денег. А спустя неделю, телефон продавца стал не доступен.

Полиция Югры призывает жителей быть бдительными при совершении сделок удаленным способом. По всем подозрительным фактам сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 102.