В Ханты-Мансийске оценили качество благоустройства общественных пространств Фото: пресс-центр Правительства Югры

Главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников вместе с представителями администрации округа оценил качество благоустройства общественных и дворовых территорий Ханты-Мансийска.

Первым пунктом для оценки стал детский игровой центр «Морошка», расположенный по улице Чехова, 19.

На дворовой территории общей площадью более 800 кв. м построены спортивная и детская игровая площадки. Установленные тренажёры и комплексы из турников для воркаута позволяют жителям проводить полноценные разнообразные тренировки.

На детской площадке есть игровой комплекс, качели, карусели, спроектированные для детец разного возраста. Площадки обеспечены травмобезопасным покрытием, установлено ограждение, МАФы, урны, скамейки, пешеходные дорожки выложены плиткой.

Финансирование осуществлялось за счёт окружного и муниципального бюджетов в сумме 13 миллионов рублей. Кроме того, в эту сумму входят средства собственников многоквартирного дома в размере 2,78 миллионов рублей.

Также делегация посетила общественную территорию по улице Лопарева, на которой в 2020 году благоустроена пешеходная зона и автопарковка площадью более 1300 кв. м с экопарковочными местами.

На пешеходной зоне по улице Лопарева смонтированы 35 светодиодных светильников, установлены камеры видеонаблюдения. Для озеленения территории обустроены газоны площадью 450 кв. м и высажено 250 кустов кизильника, размещены урны и контейнеры заглублённого типа.

Всего в этом году, в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» были проведены работы по благоустройству 12 общественных территорий.