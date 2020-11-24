Пенсионерка из Нефтеюганска не поверила мошенникам Фото: pixabay.com
В дежурную часть ОМВД России по г.Нефтеюганску обратилась 67-летняя женщина и сообщила, что ее попытались обмануть мошенники.
На ее сотовый телефон позвонили с неизвестного номера, представившись сотрудником кредитного учреждения. Молодой человек утверждал, что с банковского счета женщины происходит несанкционированное списание денежных средств. И для отмены списания представитель банка попросил назвать личные данные, в том числе пин-код от карты.
Пенсионерка не поверила звонившему, о чем прямо сказала в разговоре. Мошенник понял, что его планам не суждено сбыться, и положил трубку.
Благодаря бдительности пожилой жительнице Нефтеюганска удалось сохранить 180 тысяч рублей, что для нее является значительной суммой.
Полицейские Нефтеюганска отмечают, что действия горожанки в данной ситуации были правильными. Ни в коем случае никому нельзя передавать пароли и личные данные, а разглашение такой информации ставит под угрозу личную и финансовую безопасность.