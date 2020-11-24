Губернатор Югры Наталья Комарова выступит с ежегодным обращением в прямом эфире Фото: официальная страница губернатора в социальных сетях

В прямом эфире, который состоится 26 ноября в 10:00 губернатор Югры Наталья Комарова выступит с ежегодным обращением.

Выступление главы региона предусматривает инвестиционное послание, отчёт о предварительных результатах деятельности правительства автономного округа за 2020 год и обращение к жителям, депутатам и представителям общественности региона, в котором будут обозначены приоритетные направления развития Югры на 2021 год.

Самые главные темы обращения: инвестиционная политика, задачи развития экономической сферы, системные решения, направленные на повышение качества жизни в регионе.

В этом году в связи с действующими ограничениями мероприятие пройдет в формате онлайн и состоится в рамках заседания думы Югры.

Прямая трансляция будет доступна в аккаунтах губернатора округа в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в официальной группе региона «Югра».