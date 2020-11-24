Жителей Нижневартовска приглашают принять участие в конкурсе «Новогодний Нижневартовск» Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

Жителей и предпринимателей города Нижневартовска приглашают к участию в смотре-конкурсе новогоднего оформления фасадов и прилегающих территорий предприятий, который пройдет с 14 по 18 декабря.

В мероприятии могут принять участие жители города, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, муниципальные учреждения, государственные учреждения, предприятия ЖКХ, подавшие заявки на участие в «Новогоднем Нижневартовске».

Номинации конкурса много, например: «Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий школ»; «Лучшее оформление дворовых территорий и снежных игровых площадок»; «Лучший символ года» и т.д.

Подробности конкурса и информацию как и куда подать заявки на участие можно узнать на сайте Администрации города.

Комиссия с выездом на место 15 и 16 декабря оценит выполнение условий смотра-конкурса и в каждой номинации определит победителей, с присуждением трех призовых мест. Итоги подведут не позднее 18 декабря и разместят на сайте администрации и в СМИ.