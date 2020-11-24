В Югре запретили проводить новогодние мероприятия

Фото: Оперативный штаб Югры по COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

На заседании принято решение о запрете проведения в закрытых помещениях новогодних развлекательных событий, в том числе детских мероприятий с 1 декабря 2020 года до 15 января 2021 года.

- В это же время сохраняется ограничение деятельности образовательных организаций. Также, учитывая то, что на сегодняшний день по разным основаниям большое количество югорчан находятся на самоизоляции, работают удаленно, в целях благоприятных условий для выздоровления больных будет принято решение об ограничении времени строительных, погрузочно–разгрузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан в рабочие дни, в том числе в субботу, с 19:00 текущего дня по 14:00 следующего дня, - сказала Наталья Комарова.

Для ежемесячной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет правительство России выделит Югре дополнительной субсидии, подать заявление можно через портал гослуслуг.

Кроме того, с 1 января 2021 в регионе начнет действовать новый порядок оплаты больничных листов и пособий по материнству: их будет оплачивать Фонд соцстрахования, минуя работодателей.

По сообщению регионального Роспотребнадзора, наибольший риск заражения коронавирусом для граждан выявлен при посещении торговых центров и общественного транспорта.

Более 100 тысяч лекарственных препаратов поступили в поликлиники Югры, по данным окружного департамента здравоохранения. А также в Югре продолжается вакцинация от гриппа, привиты более 70% югорчан от запланированного показателя.

На заседании также сообщили, что общий объем финансового обеспечения неотложных мер поддержки малого и среднего бизнеса составляет 139 миллионов рублей: среди таких мер, например, предоставление микрозаймов, возмещение затрат на коммунальные услуги и аренду.

Во время заседании проинформировали глав муниципалитетов и управляющие компании многоквартирных домов о требовании Роспотребнадзора по уборке мест общего пользования.

Департамент соцразвития Югры доложил, что в округе началась выдача пульсоксиметров гражданам старше 60 лет и уже выданы более 311 аппаратов.