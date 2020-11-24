Югорчане теряют крупные суммы при покупке авто у мошенников Фото: pixabay.com

Мошенники с продажи мелких товаров, услуг, одежды, бытовой техники переключились на транспортные средства и автомобили различного класса. Причем нарваться на них можно сайте «Авито.ру» и всеми известный «Дром».

На днях 54-летний житель Сургута заинтересовался выставленным на продажу кроссовером «Тойота Хайлендер». Ценна, да и внешнее и внутреннее состояние автомобиля показались мужчине заманчивыми. Он списался с продавцом и выяснил интересующие его вопросы. Продавец соглашался на сделку только при условии 100% оплаты товара, в таком случае он обещал доставить автомобиль по адресу нового владельца. Сургутянин опасался отправлять 1 миллион рублей неизвестному человеку, но желание приобрести новое авто взяло вверх. Мужчина перевел деньги, а как только деньги были списаны, продавец перестал выходить на связь.

Этот же самый бренд, но другая модель привлекла внимание и 38-летнего жителя Урая. Он присмотрел для себя «Тойота Хайлюкс». Позвонил по указанному номеру и в ходе разговора понял, что его устраивает машина и он хотел бы ее приобрести. Мнимый продавец был рад стал торопить югорчанина с оплатой, попросил перевести 780 тысяч рублей на разные счета и заверил покупателя, что как только деньги поступят, он снимет с учета авто. Но югорчанин этого так и не дождался.

С подобной ситуацией столкнулся и 23-летний житель Нижневартовска, но потерял небольшую сумму. Он присмотрел для себя отечественный легковой автомобиль. В качестве предоплаты перевел продавцу 5 тысяч рублей. А спустя время понял, что совершил ошибку. Пытался самостоятельно вернуть деньги, но все попытки не увенчались успехом.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.