Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 ноября 2020 года увеличилось на 197 человек Фото: pixabay.com

По соощению Оперативного штаба зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории округа 33 063 случая коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 197 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 61 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 178 случаях, по 19 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 471 человек, сняты с наблюдения – 95 095 югорчан. Обследовано на COVID-19 за сутки 5 265 человек, всего – 995 944 человек.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 34; Ханты-Мансийск – 31; Нижневартовск – 22; Нягань – 13; Нефтеюганский район – 12; Советский район – 11.

Далее идут: Когалым – 8; Мегион – 8; Покачи – 7; Югорск – 7; Урай – 6; Ханты-Мансийский район – 6; Белоярский район – 6; Сургутский район – 5; Октябрьский район – 5; Кондинский район – 5.

Последние в списке: Пыть-Ях – 4; Нефтеюганск – 3; Нижневартовский район – 3; Березовский района – 1.

149 пациентов в тяжелом состоянии переносят болезнь, 113 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус оказался смертельным ещё для 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 374 человека.

Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 188 человек, за весь период пандемии победили COVID 27 968 югорчан.