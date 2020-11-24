Наркосбытчик из Радужного задержан полицейскими Фото: ОМВД России по г. Радужному

Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Радужному задержан 22-летний житель города, подозреваемый в сбыте наркотиков путем оборудования тайников-закладок в лесных массивах и дачных кооперативах города с целью последующей продажи в интернете.

Правоохранителями обнаружено и изъято наркотическое средство «гашиш» общей массой 9,65 грамма, приготовленные для дальнейшего сбыта. В отношении наркосбытчика возбуждено уголовное дело и он заключен под стражу.

За совершение преступлений по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 4 лет до пожизненного срока.