В Сургутском районе завершили ремонт двух мостовых переходов Фото: pixabay.com

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтированы мосты через Ручей на девятом и одиннадцатом километрах автомобильной дороги «Подъезд к г. Когалым».

Мостовые переходы находились в предаварийном состоянии, а сейчас полностью приведены в нормативное состояние.

Их общая протяженность 650 метров, работы велись с февраля текущего года.

Для того, чтобы обезопасить автомобилистов на мостовых переходах заменены опоры и балки пролетного строения, дорожная одежда, выполнена гидроизоляция проезжей части мостового перехода, восстановлены и укреплены конусы насыпи, восстановлено барьерное ограждение, установлены дорожные знаки и нанесена новая разметка.

Автомобильная дорога «Подъезд к г. Когалым», на которой располагаются мосты, позволяет обеспечить регулярное транспортное сообщение между городом Когалымом и другими населенными пунктами Югры. Ежедневно по ней проезжает более 2 тысяч автомобилей.

Приемочная комиссия проверила качество выполненных работ, эксперты отметили, что все работы выполнены на должном уровне, техническая документация подтверждает соблюдение подрядчиком всех требований.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Югре будут выполнены работы по ремонту и капитальному ремонту 11 мостовых переходов на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах.