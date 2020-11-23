Владелец сети баров в Урае оштрафован за несоблюдение профилактики COVID-19 Фото: pixabay.com

Во время, проведенного сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора в городе Урае и Кондинском районе и специалистами Администрации города Урай, выявлено несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований по профилактики новой коронавирусной инфекции.

Четыре объекта сети баров «Разливной» нарушали меры профилактики, а именно: не организовали «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела работников перед началом рабочей смены; имеющиеся в наличии средства для обработки рук не обладают дезинфицирующим действием, отсутствуют запасы дезинфицирующих средств; в помещениях павильонов отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха.

Кроме того, не на всех объектах организован централизованный сбор использованных одноразовых масок перед их размещением в контейнеры для сбора отходов с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Индивидуальный предприниматель, при рассмотрении дела, представил суду документы, подтверждающие исправление замечаний.

Он заключил и оплатил договор о приобретении оборудования для обеззараживания воздуха в павильонах сети баров «Разливной». Но несмотря на это, решением Урайского городского суда предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения.

Ему предстоит выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.