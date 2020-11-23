В Сургуте многодетной матери возместили задолженность по зарплате Фото: pixabay.com

Сургутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего индивидуального предпринимателя.

Он больше двух месяцев не выплачивал зарплату работнице, добросовестно выполнявшей свои трудовые обязанности по уборке помещений дошкольного образовательного учреждения по муниципальному контракту.

Предприниматель не заключил письменный трудовой договор с женщиной, имеющей на иждивении троих детей и по надуманным причинам отказывался оплачивать труд.

После возбуждения уголовного дела по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты документы, подтверждающие трудоустройство потерпевшей и исполнение трудовых обязанностей.

После разъяснения следователем последствий уголовной ответственности, работодатель признал свою неправоту и полностью возместил задолженность в размере 50 тысячи рублей, передав их лично потерпевшей.

Несмотря на небольшой размер задолженности, для женщины эта сумма являлась значительной, так как ей необходимо содержать троих детей.

Следователем решается вопрос о возможности освобождения подозреваемого от уголовной ответственности, так как он отдал долг.