Мошенница заманила интим-фото почти пенсионера из Югры

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Седой житель Нефтеюганска возжелал лицезреть женские прелести, что обошлось ему в 10 тысяч рублей. Мужчина не смирился с такими расценками и отправился в полицию.

- 59 – летний горожанин на сайте знакомств переписывался с девушкой, представившейся Ольгой. Женщина пообещала отправить собеседнику интимные фото, и попросила занять ей 10 тысяч рублей. Потерпевший перевел деньги, однако желаемого так и не получил, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Еще одна жительница города обратилась в полицию также по факту мошенничества. 30-летняя нефтеюганка с помощью сайта бесплатных объявлений хотела продать диван и посудомоечную машину на общую сумму 16 тысяч рублей. На ее сотовый телефон поступил звонок от мнимого покупателя, который пообещал перевести деньги за товар. Он попросил сообщить ему информацию на чеке, выданном банкоматом. Девушка последовала инструкциям злоумышленника и лишилась 15 тысяч рублей.