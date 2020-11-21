В Югре пройдет окружной форум «Антитеррор» Фото: pixabay.com

В Югре состоится III окружной форум «Антитеррор», запланированный с 1 по 5 декабря. Его участники обсудят проблему распространения террористических и экстремистских идей в молодежной среде, а также пути решения.

Мероприятие призвано объединить представителей правоохранительных органов, власти, научного сообщества и обычных жителей.

В программе форума заявлено несколько конкурсов: создание фотоколлажа «Мир без террора», написание эссе «У терроризма и экстремизма нет национальности и религии», выразительное чтение «Терроризму скажем: НЕТ!» (стихотворение, литературное произведение, приветствуется личное авторство), рисование агитационных плакатов контртеррористической и антиэкстремистской направленности «Я против экстремизма и терроризма», создание видеороликов «СТОПтеррор».

Работы будут оцениваться в трех возрастных группах: молодежь от 14 до 18 лет, от 19 до 30 лет, взрослое население от 31 года и старше.

Для участия необходимо подать заявку на платформе Нижневартовского государственного университета и отправить конкурсную работу на электронную почту: antiterrorforum@mail.ru с указанием Ф.И.О. Регистрация продлится до 1 декабря.

Подведение итогов и награждение победителей состоится не позднее 15 декабря.

Подробнее об участии в конкурсе и проведении форума можно узнать на официальном сайте НВГУ и по телефону: 8 (34666) 45-17-99.