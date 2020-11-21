«Ярнбомбинг»: нижневартовцы укутывают деревья и столбы в теплые шарфы

Фото: www.n-vartovsk.ru

В Нижневартовске продолжается реализация проектов «Ярче Город» и «Теплый город», благодаря которым на улицах появляются новые арт-зоны.

В качестве зимнего варианта украшения выбрано креативное направление - ярнбомбинг. Это «бомбардировка» пряжей - «укутывание» в теплые шарфы деревьев и фонарных столбов.

Организатором теплой акции выступил Молодежный центр Нижневартовска. К реализации идеи подключились волонтеры всех возрастов, особенно этому рады жители старшего поколения. В связи с ограничительными мерами они вынуждены проводить много времени дома, а участие в подобном мероприятии - новая возможность реализовать твои таланты и получить положительные эмоции. «Серебряные» волонтеры участвуют в изготовлении вязаных полотен, которые передаются юным добровольцам для украшения общественных пространств.

Фото: www.n-vartovsk.ru

Присоединился к акции и глава города Василий Тихонов.

-Зимний Нижневартовск становится ярче и позитивнее. Креативные проекты продолжают развиваться. В роли арт-волонтера себя может попробовать каждый житель Нижневартовска. Такие акции объединяют, дарят всем хорошее настроение и делают наш любимый город красивее, - заявил он.

Идейные вдохновители приглашают вартовчан присоединиться к «Ярнбомбингу» и раскрасить долгую северную зиму яркими красками. Условия участия можно узнать в соцсети «ВКонтакте» в группе «Теплый город».

Также на украшенных аллеях размещены QR-коды с отсылкой в группу. Желающий может оставить заявку, а после ее рассмотрения получит инструкцию и бесплатную пряжу.

В рамках акции «Ярнбомбинг» планируют украсить не только общественные пространства, но и дворы.