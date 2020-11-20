В Нижневартовске к ковидному госпиталю построили дорогу для спецтехники Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске после завершения строительства открыли дорогу, со стороны улицы Северной, для проезда к строящейся окружной больнице на 1100 коек. Новая дорога предназначена для обеспечения комфортного и безопасного функционирования ковидного госпиталя.

Глава города Василий Тихонов отмечает, что эта дорога очень важна, учитывая эпидемиологическую ситуацию. И нужна для беспрепятственного проезда карет скорой помощи и врачей к госпиталю для больных коронавирусной инфекцией. Подрядная организация выполнила работы в обозначенные сроки.

Новый проезд строился по контракту жизненного цикла. В рамках соглашения подрядчик обязуется сдать дорогу в нормативном состоянии и должен содержать ее в течение восьми лет после окончания строительства.

Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, на данный момент в Нижневартовске подготовлен к открытию еще один госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции, использования антисептиков. По возможности следует избегать посещения мест массового скопления людей.