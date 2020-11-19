В Нижневартовске готов к открытию госпиталь для пациентов с коронавирусом Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

В Нижневартовске развернут госпиталь на 300 коек для пациентов с коронавирусом, в стационаре медучреждения для этих целей выделено три верхних этажа. Сегодня здесь созданы особые санитарно-гигиенические условия для персонала и пациентов, которые полностью исключают контакт ковидных и нековидных зон.

Как рассказал г Василий Тихонов, решение о подготовке четвертого госпиталя было принято в начале ноября совместно с департаментом здравоохранения округа на одном из заседаний муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

- Мы приняли решение заблаговременно подготовить еще один госпиталь, потому что три госпиталя, открытых ранее, заполнены на 80%. И хотя в течение последних дней мы наблюдаем примерное равенство поступивших и выписанных пациентов с covid-инфекцией, важно иметь резерв - пояснил лава города Нижневартовска Василий Тихонов.

Глава города Василий Тихонов поблагодарил за оперативность в подготовке госпиталя медиков и специалистов службы жилищно-коммунального комплекса. В короткий срок были решены организационные вопросы, установлены защитные перегородки между зонами, развернуто более полутора километров сетей кислорода.

По словам заместителя главного врача БУ ХМАО-Югры «НОБ №2» Магомеда Дибирова, в палатах есть всё необходимое для пациентов. Медицинское оборудование имеется в достаточном количестве, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

- Мы понимаем, доктора и медсестры тоже болеют, но сегодня мы обходимся своими силами и не привлекаем врачей с других территорий. Сейчас у нас в ковидных госпиталях работают сотрудники Нижневартовской психоневрологической больницы, противотуберкулезного и онкологического диспансеров. Думаю, мы сможем и этот госпиталь осилить своими трудовыми ресурсами, оказать помощь горожанам качественно и своевременно - рассказал главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

Четвертый госпиталь может использоваться и как площадка для реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Как поясняют врачи, после болезни горожане нуждаются в кислородотерапии, которую как раз могут предоставить в переоборудованном медицинском подразделении.