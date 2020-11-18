Оформление кредита, покупки товаров через интернет: мошенники продолжают обманывать югорчан

Оформление кредита, покупки товаров через интернет: мошенники продолжат обманывать югорчан Фото: pixabay.com

За минувшие сутки, из-за действий мошенников, Югорчане лишились порядка 4 миллионов рублей. Большинство случаев зарегистрировано в Сургуте.

Мошенники обманывали югорчан разными способами: несанкционированное списание денежных средств с банковской карты, , дополнительный заработок, предоставление услуг интимного характера, займы, покупки или продажи товаров.

Житель Урая хотел приобрести автомобиль, но попал в ловушку мошенников. Используя интернет-сайты, мнимый продавец похитил 780 тысяч рублей у 38-летнего югорчанина, которые тот перевел на счет неизвестного по номеру телефона.

Жительнице Сургута позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил женщине о намерении оказать помощь в получении кредита. Так как югорчанку предложение заинтересовало, она перевела с помощью приложения со своей карты более 50 тысяч в счет оплаты услуг за оформление и получение кредита. А после собеседник прервал разговор и перестал выходить на связь.

Жительнице Сургутского района наоборот предложили остановить действия по оформлению кредита, который якобы был оформлен на её имя. Наивная женщина лишилась 380 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.