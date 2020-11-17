В Урае задержали мужчину, который оплачивал покупки чужой картой Фото: pixabay.com

В дежурную часть города Урая обратилась 22-летняя девушка и сообщила, что в выходной день, в ночное время она совершала покупки в круглосуточном магазине и у нее из рюкзака выпали личные вещи, в том числе паспорт и кошелек.

В кошельке были околом1 тысячи рублей наличными и банковские карты. Пропажу девушка обнаружила после того, как вернулась домой, но решила заявить о ней на следующее утро.

А ночью ей на телефон стали приходить смс о снятии денег. Похититель рассчитывался картой в продуктовых магазинах.

Рано утром девушка позвонила в дежурную часть, описала ситуацию и во время разговора с полицейскими ей пришло очередное сообщение об оплате товара. Она прочитала смс и продиктовала полицейскому адрес, где было зафиксировано списание.

Информация была передана ближайшему наряду ГИБДД. Преступника удалось задержать по горячим следам, им оказался 48-летний горожанин, состоящий на учете, как злоупотребляющий спиртными напитками.

В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.