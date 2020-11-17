В Югре запретят продавать алкоголь во дворах жилых домов Фото: pixabay.com

На заседании правительства Югры внесены изменения в окружной закон «О регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Изменения касаются установки запрета на продажу алкогольной продукции в торговом зале двумя различными способами (магазин и общепит), а также на розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров.

Кроме того, запрет на розничную продажу алкогольной продукции во дворах многоквартирных жилых домов, а также в торговых объектах в пределах прямой видимости на расстоянии ближе 30 метров от детской игровой (спортивной) площадки.

Инициатива исходит от граждан, общественных организаций из всех муниципальных образований автономного округа.

- Вокруг мест продаж алкоголя, особенно если они размещены во дворах многоквартирных домов, возникают проблемы с обеспечением прав граждан на тишину, отдых, правопорядок, - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Примером этому служит обращение к главе региона жительницы Нижневартовска, ветерана труда России. Она жаловалась на то, что в соседнем доме открылся магазин, где продают алкоголь и со всего города туда приезжают днем и ночью. 82-летнюю женщину беспокоит постоянный шум, пьяные крики и драки. Неоднократно вызывали полицию. Вместе с ней обращение подписали и жильцы соседних домов.

- В условиях пандемии, самоизоляции эти проблемы еще больше обострились. Продажи алкоголя в этот период возросли на 6%, количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения возросло более чем на 6%, - отметила губернатор.

Заместитель губернатора Югры Николай Милькис отметил, что проект закона прошёл тщательные публичные обсуждения с предпринимательским сообществом, все замечания рассмотрены, разногласия урегулированы.

Таким образом, в документе объединены предложения активистов по ограничению мест продажи алкоголя и предпринимателей по снижению неблагоприятных последствий для рынка и предотвращению создания условий для теневого оборота алкогольной продукции.

Проект закона направлен на рассмотрение в думу Югры.