Общественность Югры выбрала герб региона Фото: Пресс-центр Правительства Югры

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов провел заседание общественной комиссии по разработке и принятию герба Ханты-Мансийского автономного округа.

- Совместными усилиями были проведены масштабные обсуждения герба с общественностью, экспертами на разных площадках. При его разработке были максимально учтены все мнения. В настоящее время пройдены процедуры согласования варианта герба, – отметил Алексей Шипилов.

Заместитель председателя региональной общественной палаты Яков Черняк во время заседания отметил, что обсуждение герба действительно стало одним из самых масштабных в Югре.

- В 2019-2020 годах охват участников обсуждений превысил 600 тысяч человек. По их итогам большинство югорчан поддержало эскиз, – констатировал он.

Также обсуждение проводилось на площадке общественной палаты, в котором приняли участие 160 человек. Представленный проект получил поддержку представителей экспертного сообщества, творческой интеллигенции, общественных организаций, молодежных объединений, коренных малочисленных народов Севера, креативного кластера и многих других.

- Поддерживаю данный проект. Считаю, что он крайне важен, – сказала уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. Она также добавила, что в проекте герба выдержана стилистика и отображена мощь региона, присутствует символика коренных малочисленных народов Севера.

По итогам заседания общественной комиссии аппарат губернатора Югры разработает документ по изменению регионального закона о гербе и флаге. После его принятия окружным правительством он будет направлен в региональную думу.