В Лангепасе обсудили актуальные вопросы, связанные с COVID-19 Фото: официальный сайт администрации города Лангепаса

В Лангепасе состоялось очередное заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, под председательством главы города Бориса Сурцева.

Участие в обсуждении актуальных вопросов приняли руководители учреждений здравоохранения, правоохранительных органов, санитарных служб, представители депутатского и волонтёрского корпусов.

Главный врач городской больницы Александр Нохрин отметил, что сейчас наблюдается пик второй волны распространения коронавируса.

- Этот этап эпидпроцесса значительно отличается от первого по ряду аспектов. Во-первых, медицина накопила достаточный опыт лечения нового вируса и значительно расширила возможности для оказания помощи гражданам; во-вторых, люди в большинстве своём перестали поддаваться паническим настроениям и гораздо спокойнее относятся к этому заболеванию нежели это было в начале пандемии, а в-третьих, и сам вирус стал вести себя иначе: снизил градус агрессивности и всё чаще протекает в лёгкой или бессимптомной форме», - сказал Александр Владимирович.

Главный врач также добавил, что весной нам следует ждать третьей волны COVID-19, но она, по прогнозам вирусологов, пройдёт гораздо легче предыдущих двух.

Ещё один из актуальных вопросов, поднятых в рамках заседания оперштаба, касался безопасности прохождения гражданами диспансеризации и профилактических осмотров. Как заверил Александр Нохрин, риск заразиться в здании больницы ничуть не больше, чем в любом другом общественном месте.

- Жизнь не стоит на месте. Она продолжается. Только в масках, - сказал Александр Владимирович.

Далее члены оперштаба обсудили вопрос вакцинации против гриппа. У тех, кто ещё не успел это сделать, есть время до конца ноября. Позже ставить прививку будет просто нецелесообразно — до начала эпидсезона иммунитет выработаться не успеет. А как отмечают медики, в нынешней ситуации это опасно вдвойне: наложение гриппа на COVID-19 увеличивает риск смертности в шесть раз!

- В нынешней ситуации соблюдение установленных правил является неким индикатором нашей сознательности и уважения к окружающим - сказал глава города.

Борис Сурцев просит горожан строго следовать установленным правилам и не подвергать себя и своих близких неоправданному риску.