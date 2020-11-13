Для самых маленьких воспитанников открыты группы в Ханты-Мансийских детских садах Фото: Департамент образования Администрации Ханты-Мансийска

В течение двух лет в Ханты-Мансийске реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Для того, чтобы обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать работу с семейными обязанностями, на базе МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №7 «Ёлочка» в 2018 году была открыта первая группа полного пребывания для младенцев от 2-х месяцев до 1,5 лет.

В 2020 году, в рамках национального проекта «Демография», открыты ещё 2 младенческие группы в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок» и МБОУ «Центр образования «Школа-сад №7».

Группы для самых маленьких оборудованы кроватками, пеленальными столиками, манежами, столиками для кормления, люльками-баунсерами, ходунками и другими предметами для детей раннего возраста.

Питание соответствует с санитарным нормам и возрасту детей.

В планах у Администрации города продолжить практику и открыть в 2021 году группы для детей от 2 месяцев ещё в 5 учреждениях.