Вокальный ансамбль «Славяне» представил Югру на гала-концерте Всероссийского фестиваля «Салют Победы» Фото: КДЦ "Октябрь"

Вокальный ансамбль «Славяне» культурно-досугового центра «Октябрь» г. Ханты-Мансийск принял участие в гала-концерте лауреатов Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Гала-концерт стал завершающим мероприятием масштабного проекта, стартовавшего в мае 2018 года и объединил более 230 коллективов из всех регионов России.

На сцене Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Славяне» исполнил композицию «И все-таки мы победили», достойно представив округ и город Ханты-Мансийск на всероссийском уровне.

Свое творчество представили 20 коллективов из разных регионов России.

Учредителем проекта выступило Министерство культуры Российской Федерации, а организатором мероприятия – Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова при поддержке Санкт-Петербургского Дома народного творчества и досуга, сообщает КДЦ "Октябрь".