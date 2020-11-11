В Югре для лечения пациентов с COVID-19 хотят использовать антиковидную плазму крови

В Югре для лечения пациентов с COVID-19 внедряется антиковидная плазма крови Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Во время заседания департаментом здравоохранения Югры рассказан порядок внедрения технологии применения антиковидной плазмы крови в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Лечение пациентов таким методом будет проводиться в 5 ковидных госпиталях, размещенных в Нягани, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске.

- Банк антиковидной плазмы формируется на базе окружной станции переливания крови. Заготовленная на сегодняшний день донорская плазма обследована, инактивирована для дальнейшей передачи в медицинские организации по запросу лечащих врачей, - отметила глава региона Наталья Комарова.

Также губернатор обратила внимание на бесплатное обеспечение пульсоксиметрами и лекарственными препаратами для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях граждан в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания.

- Препаратами, которые уже есть в наличии, граждане в возрасте старше 60 лет и лица, страдающих хроническими заболеваниями будут обеспечены с сегодняшнего дня. С 16 ноября работа будет продолжена с вновь поступившими в округ лекарствами, - прокомментировал заместитель губернатора Всеволод Кольцов.

Департаментам образования и молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта совместно с аппаратом губернатора поручено решить вопросы организации дополнительного образования с частичным применением дистанционного формата, по той же схеме, на которую перешли общеобразовательные организации.

Также Наталья Комарова дала поручение рабочей группе оперативного штаба по развитию экономики в период распространения коронавируса вместе с предпринимательским сообществом определить порядок тестирования и внедрения электронной системы регистрации посетителей при входе в заведениях общепита, спорта и рассылки посетителям уведомлений о возможных контактах с больными COVID-19.

- В свою очередь департамент информационных технологий и цифрового развития должен создать в системе «Цифровое уведомление» соответствующий модуль. При профилактике распространения COVID-19 важно своевременное оповещение о возможных рисках заболевания - сказала губернатор.

Наталья Комарова также отметила, что в регионе продолжают работать организации сферы общественного питания, спорта. Поэтому необходимо учесть мировой опыт регистрации граждан при посещении мест с повышенным нахождением людей и риском контактов с больными COVID-19.

Видеозапись заседания оперативного штаба доступна в официальных аккаунтах губернатора Югры в Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники.