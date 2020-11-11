В Нижневартовской больнице проводят реабилитацию пациентов после коронавируса Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Некоторые пациенты продолжают испытывать проблемы со здоровьем даже спустя месяцы после выписки из больницы, когда тесты показывают отрицательные результаты на COVID-19.

По мнению медиков восстановление организма обязательно наступит. Но возможно ускорить этот процесс, что делают в открывшемся специализированном отделении на базе Нижневартовской окружной больницы №2.

Пациенты, перенесшие коронавирус в тяжелой форме с лёгочной патологией, неврологическими или кардиологическими осложнениями, а также с угрозой возникновения тромбозов проходят там реабилитацию.

Восстановлением переболевших коронавирусом занимается бригада врачей - пульмонологи, психологи, врачи ЛФК.

- Люди, проходящие реабилитацию в этом отделении, очень ослаблены после длительного постельного режима, - рассказала врач лечебной физкультуры Юлия Плотникова.

Врач объяснила, что реабилитация начинается с психологической помощи. Далее подключается специальная гимнастика, при которой укрепляются мышцы грудной клетки, диафрагма, плечи.

- К каждому – подход строго индивидуальный. И конечно, все без исключения пациенты получают увлажненный кислород, так как после тяжелой пневмонии страдают одышкой- добавила Юлия Плотникова.

В стационаре развернуто 14 коек для реабилитации пациентов после ковида.