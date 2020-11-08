В Нижневартовске открылась онлайн-выставка «От Берлина до Самотлора»

Фото: администрация Нижневартовска

Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева подготовил новую экспозицию под названием «От Берлина до Самотлора», посвящённую участникам Великой Отечественной войны. Правда, из-за коронавируса посетить её можно только онлайн.

В экспозиции – более сотни подлинных предметов и документов, датированных 1941-1945 годами из Фонда Нижневартовского краеведческого музея. Как отметили сотрудники музея, выставка – своеобразный промежуточный итог длительной, кропотливой работы по восстановлению исторических фактов.

- В результате наших исследований мы установили, что принятая раньше цифра нижневартовцев, ушедших на фронт, 101 человек, не соответствует действительности. На самом деле из села Нижневартовского было призвано около 200 человек, - говорит директор краеведческого музея Людмила Ковалева.

Первые онлайн-экскурсии уже состоялись для ребят средней школы №21. Всего в рамках виртуальной экскурсии об истории Великой Отечественной войны узнают более 700 нижневартовцев.