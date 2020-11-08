В Югре стартовал литературный конкурс, посвящённый 90-летию округа Фото: pixabay.com

В Югре с 7 по 30 ноября проводится литературный конкурс, посвящённый 90-летию со дня образования округа. В нём примут участие авторы легенд в прозе, местом действия которого выступают реальные объекты, а героями и историями – художественный вымысел. Идею проекта поддерживает девиз конкурса «Такое могло произойти только здесь».

Авторам нужно выбрать место действия для своего произведения из списка приоритетных тем. В конкурсе могут участвовать опубликованные произведения, не ограниченные правами на публикацию. Подробности, положение о конкурсе, техзадание и список тем опубликованы на сайте.

Победители получат гонорар и помощь в подготовке к публикации. Сборник рассказов с рисованными иллюстрациями к легендам опубликуют в трёх форматах: бумажном, электронном и аудиоформате. Сборник выпустят при помощи рекламной кампании с указанием имён авторов.

Произведения можно присылать до 30 ноября через форму на официальном сайте.