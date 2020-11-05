Мегионцы переселяются из аварийного жилья в комфортные квартиры Фото: pixabay.com

В Мегионе благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» жителей города переселяют из аварийного жилья в современные, комфортные квартиры.

- Позвонили специалисты администрации, сообщили, что нам дают квартиру. Радость переполняет, получили 3-комнатную квартиру. Второй этаж, полы теплые, балкон…У каждого члена семьи свое пространство теперь, - рассказала жительница города, проживавшая 15 лет в старом доме.

Переезд в новую квартиру для мегионцев стал возможным благодаря реализации в городе национального проекта «Жилье и городская среда». В программу по переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда вошли дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года.

- В 2019 году 106 семей смогли улучшить свои жилищные условия, было полностью расселено 15 аварийных домов. На 1 ноября 2020 года это уже 116 семей из 20 аварийных домов. То есть темпы расселения и сноса аварийного фонда у нас растут, -сообщает Юлия Котенович, начальник управления жилищной политики администрации города.

В Мегионе идет строительство шести новых многоквартирных домов. Планируется, что в 2020-2021 годы будет введено в эксплуатацию более 40 тысяч квадратных метров жилья. Такие темпы строительства позволят существенно сократить непригодный жилищный фонд, по сообщению управления информационной политики.