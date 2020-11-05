В Когалыме успешно работает первый частный детский сад «Академия детства»

Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления города Когалыма

Первый частный детский сад успешно работает в Когалыме. Его открытие стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография».

Осенью этого года садик получил лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Детский сад является частным, но родительская плата незначительно отличается от платы, в муниципальных детских садах и составляет 5 500 рублей в месяц. Руководитель учреждения снизил родительскую плату до 3 800 рублей в месяц для отдельных категорий граждан: многодетных семей, мам-одиночек и других льготников.

Детский сад рассчитан на 70 мест, из них 40 – для детей от 1 года до 3 лет.

На сегодняшний день дошкольное учреждение посещают около 30 воспитанников раннего возраста.

Оборудован садик в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, есть все необходимое для полноценного воспитания и развития дошкольников.

В садике есть уличные прогулочные участки, вспомогательные и офисные помещения, пищеблок, спортивный зал, а также приобретено оборудование для последующего создания удобной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Стоит отметить, что в 2019 году проект детского сада «Академия детства» в Когалыме был признан лучшим в России, а автор и руководитель проекта Артур Валеев стал победителем конкурса «Социальный предприниматель».