В Нягани задержаны наркоторговцы Фото: pixabay.com

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ХМАО – Югре завершено расследование уголовного дела против 18-летнего жителя Нягани. Он обвиняется по статье "незаконный сбыт наркотических средств".

В декабре 2018 года обвиняемый, вместе со своим сверстником, который в настоящее время находится в розыске, купил в интернете синтетический наркотик для дальнейшей продажи.

Наркосбытчики разместили на территории города Нягань 27 тайников – закладок с заранее расфасованным в мелкие пакеты наркотическим средством.

Педагоги школы, в которой он учился заметили подозрительное поведение молодого человека, в связи с чем с ним проведена беседа, во время которой подросток рассказал о способе заработка.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Нягань, задержан и подельник обвиняемого. При обыске у них обнаружено более 60 мелких свертков с синтетическим наркотиком.

Следователи возбудили уголовное дело, в ближайшее время его передадут в суд.

Молодому наркоторговцу грозит наказание до 13 лет лишения свободы.