Десять пожарных тушили ночью расселенный дом в Советском

Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

Жаркая ночка выдалась у югорских спасателей минувшей ночью. Им пришлось выезжать на четыре пожара.

Как сообщили в МЧС по ХМАО-Югре, около двух часов ночи поступило сообщение о возгорании в расселенном двухэтажном доме на улице Советская в пгт Советском. На место выехали 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Возгорание оказалось небольшим и было ликвидировано в считанные минуты.

Другой пожар случился в хозпостройке на улице Рябиновая в Когалыме. Сообщение о возгорании поступило в 2:16 ночи, а в 2:26 возгорание было полностью ликвидировано.

В 03:20 тревожный звонок поступил из ДНТ «Барсовское», где горела баня. Открытое горение ликвидировано в 03:51. Пожар тушили 12 человек.

Под окончание смены пожар случился уже на улице Дворцовой в Когалыме. В семь утра в частном доме загорелась мансарда. На место выехали 21 пожарный и шесть единиц спецтехники МЧС. Возгорание ликвидировано в 7:21.