Музыкотерапия помогает осужденным Нижневартовска снизить тревожность и повысить самоконтроль Фото: Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

В исправительной колонии № 15 г. Нижневартовск психологи ИК-15 в работе с осужденными используют методы музыкальной терапии.

Такой метод положительно влияет на психокоррекционную работу с осужденными.

Индивидуальные психокоррекционные занятия проводятся с использованием аппарата аудиовизуальной стимуляции, что позволяет стабилизировать эмоциональное состояние осужденных, снизить тревожность, повысить самоконтроль.

Музыкотерапия это эффективное и универсальное средство в работе, направленное на гармонизацию личности и снижение уровня риска рецидива преступлений.

Осужденные слушают релаксационную и расслабляющую классическую музыку, а психологи наблюдают за их состоянием и фиксируют реакцию.

Также совместно с аудио применяется ароматерапия. После сеанса по желанию осужденных проводится беседа.

Занятия проводятся психологами учреждения в несколько этапов. Сначала заключенные прослушивают музыкальные произведения, направленные на формирование атмосферы, налаживание взаимодействия и включение осужденных в занятие. Для этих целей используются спокойные композиции.

На втором этапе наоборот звучат динамичные, драматические произведения, для стимулировании эмоций, воспоминаний из жизни осужденных. После прослушивания обязательно предоставляется возможность участникам для обсуждения.

Третий этап направлен на снятие психоэмоционального напряжения, создание атмосферы покоя, на восстановление энергии.

По окончании курса у большинства осужденных нормализуется сон, исчезает ощущение внутреннего напряжения, раздражительность, вегетативные дисфункции.

Проводимые мероприятия служат вспомогательным средством психодиагностической, консультационной, психотерапевтической, коррекционной и профилактической работы с осужденными, сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре.