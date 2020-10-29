Ребята из Когалыма победили во Всероссийском фестивале «РобоФест-2020»

Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления города Когалыма

Ребята из Когалыма, занимающиеся в доме детского творчества Егор Ермолаев и Даниил Курдюков заняли 1 место в конкурсе «Инженерные проекты» в направлении Аэропорты.

Воспитаники, занимающиеся в объединении «Робототехника и Легоконструирование» под руководством педагога дополнительного образования Екатерины Руцкой, представили свой проект «Автоматизация процесса комплектовки багажа».

Конкурс состоял из 2 этапов. В первом участникам нужно было выбрать задачу от предприятия, в данном случае заказчиком от предприятия Аэропорты выступил Базэл Аэро (Краснодарский край), и решить ее. Даниил и Егор приняли решение автоматизировать процесс комплектовки багажа.

Ко второму этапу Команда подготовила Инженерную книгу, где прописала весь процесс поиска и описание решения данного проекта.

- Ребята молодцы! На протяжении трех лет они занимаются в нашем объединении и очень заинтересованы в данном направлении. Подготовка проекта к участию была, конечно, не быстрой, он готовился на протяжении четырех месяцев и требовал тщательной проработки. Тем не менее ребята справились и были признаны победителями, - сказала Екатерина Алексеевна.

«РобоФест» - это площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций. Во время фестиваля организуется деловая программа, конкурсы для партнеров и ресурсных центров программы, проводятся экскурсии для школьников.

Организаторы мероприятия всегда прикладывают максимум усилий, чтобы каждый Фестиваль «РобоФест» стал ярким и незабываемым событием для его участников и гостей.

В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции фестиваль прошел в онлайн-формате.