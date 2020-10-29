Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 октября 2020 года увеличилось на 197 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 197 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. По клинической структуре: на момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 4 человек – болезнь протекает бессимптомно.

Контакт установлен в 161 случае. По 36 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 12 578, сняты с наблюдения – 86 168 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 8 115 человек, всего – 795 432.

Высокие показатели заболеваемости: Сургут – 46; Ханты-Мансийск – 27; Нижневартовск – 17; Нефтеюганск – 14; Нефтеюганский район – 11; Лангепас – 10; Нягань – 9.

Далее идут: Покачи – 8; Советский район – 8; Урай – 7; Радужный – 7; Когалым – 6; Сургутский район – 5; Мегион – 5; Нижневартовский район – 4; Березовский район – 4; Югорск – 4.

И в конце списка: Кондинский район – 2; Белоярский район – 2; Пыть-Ях – 1.

Из печальных новостей: состояние 107 пациентов тяжелое, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека, всего за период пандемии 238 человек.

Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 110 человек, за весь период пандемии – 23 817 югорчан.