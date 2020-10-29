В Ханты-Мансийске скоро появится Арт-резиденция Фото: Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин на заседании координационного штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой о ходе строительства молодежного центра с блоком питания в микрорайоне Иртыш.

Строительная готовность объекта составляет 60%. В ближайшее время в здание будет подано теплоснабжение для того, чтобы можно было проводить работы в зимнее время и выполнять внутреннюю отделку.

Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году. Одновременно центр сможет вместить в себя до 700 человек. Площадь объекта – свыше 6,6 тысяч квадратных метров. Так как раньше приняли решение по изменению проекта – создание Арт-резиденции, в настоящее время ведется корректировка проектно-сметной документации, которая проходит государственную экспертизу.

По предложению общественников центр будет разделен на зону коворкинга, многофункциональное пространство, арт-пространство, зал для занятий хореографией и многие другие. Арт-резиденция станет центром креативных индустрий региона.

- Обратите особое внимание на благоустройство центра, используйте для этого, в том числе, малые архитектурные формы, привлекайте к работе талантливых студентов – художников, дизайнеров. Вы должны показать пример того, как можно и нужно обустраивать для людей современный, образовательный центр, - дала распоряжение Наталья Комарова.