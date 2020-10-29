Погода в Югре на 29 октября: гололед и мокрый снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 29 октября: Днём температура воздуха 0,+5 ºС, по восточным районам 0,-5 ºС, ночью -7,-12 ºС, по восточным районам -14,-19 ºС, по западным районам -1,-6 ºС. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, днем с мокрым снегом, гололедно-изморозевые явления. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Ханты-Мансийск: Температура воздуха днём 0,+2 °С, ночью -8,-10 ºС, Облачно с прояснениями. Небольшой снег, днём мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с

Сургут: Днём -5°С, ночью -0°С, снег, ветер юго-восточный 3 м/с.

Нижневартовск: Днём -8°С, ночью -6°С, снег, ветер юго-восточный 3м/с.

Нефтеюганск: Днём -6°С, ночью +1°С, снег, ветер южный 4 м/с.

Когалым: Днём -11°С, ночью -7°С, снег, ветер юго-восточный 4 м/с.

В этот день православные чествуют мученика Лонгина. Благодаря церковному преданию, святой Лонгин считался исцелителем глазных болезней. В этот день ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением.

Также на Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. «Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог», — говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.