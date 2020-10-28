В COVID-госпиталях Нижневартовска добавляют резервные койки Фото: департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Во время заседания муниципального оперативного штаба обсудили эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции в Нижневартовске.

По словам главного врача Нижневартовской окружной больницы в 3 госпиталях города развернуты 405 коек. Занятых мест – 318, за предыдущие сутки поступили 46 пациентов, выписаны – 38. В отделении реанимации находится 40 больных, из них на аппаратах ИВЛ – 25 человек.

- Если анализировать в целом ситуацию с 20 по 27 октября, то в начале недели за сутки в COVID-госпиталь поступало порядка 28 пациентов, сейчас вышли на цифру – 46. Средний суточный уровень госпитализации за последнюю неделю составил 38 человек, - , - пояснил Алексей Сатинов. Он отметил, что идет прирост по количеству выписанных пациентов. В среднем – это 16 пациентов в сутки.

Ситуация серьезная, занятость коечного фонда высокая – 80%. Похожие цифры наблюдались с 1 по 23 июля. Поэтому необходимо увеличивать коечный фонд. В госпиталях есть резерв - 95 коек.

По словам главного врача Нижневартовской городской станции скорой помощи Максима Смирнова, сегодня в ковидном работают четыре кареты. Всего на станции 18 полностью укомплектованных бригад. Врачи отмечают значительное увеличение количества обращений.

- Если раньше за сутки мы регистрировали порядка 500 обращений по всей территории обслуживания, то сегодня - 670. По городу Нижневартовску - 320 обращений, вызовов – 290, - сообщил Максим Смирнов.

В Нижневартовской городской поликлинике приняли решение о переводе отделений неотложной помощи, в составе которых работают выездные бригады, в круглосуточный режим работы.

- Под наблюдением в Нижневартовской городской поликлинике находятся 1346 пациентов. За прошедшие сутки взяты под наблюдение 254 человека. Рост на 30% по сравнению с прошлой неделей, - рассказала главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» Светлана Воронина.

Она сообщила, что 426 горожан с COVID-19. С вирусной пневмонией на сегодня 534 человека, Также регистрируется повышение количества звонков на горячую линию, за неделю оно возросло до 1500 звонков.