Лже-полицейский обокрал жительницу Нягани

Лже-полицейские обокрал жительницу Нягани Фото: pixabay.com

Мошенники обманным путем украли у пенсионерки 87 тысяч рублей.

Жительница Нягани обратилась в дежурную часть с заявлением, в котором пояснила, что ее обманули мошенники.

Сотрудникам полиции женщина рассказала, что ей позвонил незнакомый человек и представился сотрудником органов внутренних дел, и рассказал, что в полиции создана специальная группа по расследованию мошенничеств, совершенных в отношении клиентов «Сбербанка».

Мужчина сказал, что им необходима помощь в поимке мошенников. Для этого женщине якобы было необходимо снять все свои денежные средства и перевести на указанные телефонные номера.

Наивная женщина поверила словам злоумышленников, которые убедили её в том, что после того как она выполнит данные действия, они с помощью специальной техники смогут отследить движение денег и поймать преступников.

После выполнения всех операций с деньгами, женщине никто не позвонил и денежные средства не вернул.

Настоящие сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.