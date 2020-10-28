В Югре введены дополнительные ограничения связанные с коронавирусом Фото: pixabay.com

Губернатор автономного округа Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В документе сказано, что до 15 ноября 2020 года включительно продляется действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин, с соблюдением ограничений, установленных ранее.

Кроме того, со 2 ноября 2020 года предоставление услуг в МФЦ будет только по предварительной записи, причем на каждое "окно" одновременно может находится не более 2 человек.

Организации общественного питания теперь работают с 06.00 до 23.00 часов, но при этом допускается круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях.

Также возможны: круглосуточное предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах; круглосуточная доставка заказов организациями.

С постановлением губернатора можно ознакомится на Едином официальном сайте госорганов Югры.