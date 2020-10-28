Школьники Белоярского района получат свежие продукты Фото: Администрация Белоярского район

Школьники отдыхающие в онлайн-лагерях, будут обеспечены свежими продуктами.

С 26 октября по 6 ноября в 11 учреждениях образования Белоярского района работают онлайн-лагеря. В них за предстоящие 2 недели отдохнет 670 ребят, из них 390 в городе и 280 — в районе.

Стоимость путевки составила 843 рубля, 2/3 суммы которой вернется детям в виде призов и канцелярских товаров для участия в творческих мастерских. Дети получат продуктовые наборы на сумму 1224 рубля, из расчета 136 рублей в день.

26 октября наборы уже получили ребята в Соруме, Сосновке, Верхнеказымском, Лыхме, Казыме. А также родукты начали получать дети из городских лагерей. 30 октября получат наборы ребята в пришкольных лагерях Полновата и Ванзевата.

Перечень продуктов питания утвержден начальником отдела Роспотребнадзора в Белоярском районе. В список наборов вошли продукты местных производителей: творог, йогурт питьевой, напиток «Снежок».

Раздача продуктов проходит с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщает администрация Белоярского района.