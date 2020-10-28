Зимнюю безопасность в Югре обсудят в прямом эфире

Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Очередной прямой эфир с жителями округа проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своем официальном инстаграм-аккаунте в пятницу, 30 октября в 12:00.

Губернатор округа в прямом эфире встретится с общественниками, блогерами, главами муниципальных образований и профильных департаментов. Модераторы: автор и владелец паблика "О, Сургут!" Александр Побережный, представитель сообщества «Типичный Ханты-Мансийск» Иван Романов и представитель сообщества «Типичный Нефтеюганск» Лариса Щеглова.

Участники обсудят уборку снега и наледи, вывоз ТКО, уличное освещение, содержание безнадзорных животных

- Поддерживаю Ваши предложения внедрить в наш диалог практику видео-историй. Актуальные вопросы, зафиксированные вами ситуации, требующие решения управляющих компаний, органов местного самоуправления, направляйте в группу региона «Югра» ВКонтакте, в директ команды губернатора, – написала в своем инстаграм Наталья Комарова.

Самые актуальные вопросы будут заданы во время прямого эфира. На остальные будут даны компетентные ответы от органов власти и команды «Инцидент».