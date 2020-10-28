В Лянторе сотрудники МЧС пообщались с детьми об опасностях, подстерегающих на водоемах Фото: Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу

В Лянторе сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, не дожидаясь, когда застынет первый неокрепший лед на реке Пим, провели профилактический рейд на самом популярном пруду города.

Начало школьных каникул одновременно с первыми морозами в Югре, обязывает спасателей предупредить детей о возможной опасности.

Выпал снег и началась пора ледостава на водоемах, поэтому сотрудники ведомства начали проверку, как и ожидалось возле реки встречались в основном дети. Общаясь с ребятами, сотрудники рассказывали об опасностях, подстерегающих на льду и тут же обращали внимание детей на проталины на пруду.

Несовершеннолетних на берегу водоема, предупреждали, что без родителей здесь находиться нельзя!

После бесед школьникам раздавали памятки с напоминанием об опасности осеннего межсезонья и еще раз вместе повторяли алгоритм действий в случае провала под лед.

- Ребята, лед только кажется прочным, на самом же деле сейчас он тонкий, слабый и не выдержит даже небольшого веса, - объяснял пожарный Сергей Глухов.

Он рассказал, что каждый год происходят случаи, когда люди проваливаются и спастись в такой ситуации очень сложно. Вода холодная, сразу сковывает и даже подготовленные физически люди не всегда могут справиться.

Дети обещали не только не выходить на лед, но и предупредить об опасности своих друзей и родных. Многие из ребят рассказали, что перед каникулами с ними на эту тему беседовали учителя в школах.

Сотрудники МЧС напоминают родителям: контролируйте времяпрепровождение своих детей. Знайте, где гуляют и играют ваши дети, объясняйте им о возможных опасностях. Помните, что водоемы – это источник повышенной опасности и нахождение на берегу детей без присмотра родителей не допустимо.