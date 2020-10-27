Югорчанка отдала мошенникам больше 5 миллионов рублей Фото: pixabay.com

В дежурную часть Нижневартовска с заявлением о хищении обратилась 54-летняя югорчанка. В течение нескольких дней она следовала указаниям мошенников и "подарила" им крупную сумму денег.

В середине октября женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка, сказали, что на её счетах зафиксировано списание денежных средств и для того, чтобы сохранить сбережения необходимо перевести деньги в резервные ячейки Центробанка.

Женщина поняла, что разговаривает с мошенниками и прекратила диалог. Но спустя время женщине позвонили якобы из дежурной части окружной полиции. Потерпевшая проверила номер и убедилась, что действительно беседует с сотрудником правоохранительных органов.

Звонивший мужчина напомнил вартовчанке, что в последнее время участились случаи мошенничества и нужно быть бдительными. Рассказал, что не следует пренебрегать звонками сотрудников безопасности, и чтобы сохранить свои деньги, лучше всего их переводить на резервные счета.

На следующий день женщине вновь позвонили сотрудники банка и предложили перечислить средства на различные счета, для безопасности. На этот раз югорчанка последовала советам, пошла в ближайший банкомат и перевела деньги.

Переводы она делала в течение 10-ти дней, более того, женщина оформила на свое имя 2 займа в разных банках. Только когда все сбережения были переведены в резервные ячейки, она заподозрила что-то подозрительное.

Мнимые сотрудники банка и полицейский больше не выходили на связь, и женщина поняла, что отдала мошенникам более 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело