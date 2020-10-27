В Нефтеюганском районе заканчивают строительство комплекса «Школа-Детский сад» Фото: pixabay.com

В Нефтеюганском районе завершается строительство комплекса «Школа-Детский сад» в поселке Юганская Обь на 130 учащихся и 80 дошколят, в рамках национального проекта «Образование».

Работу контролируют общественники, педагоги и родители.

Заасфальтированы дорожки, построен современный спортивный комплекс, оформлен фасад трёхэтажного здания. Основной объем работ завершен, остались мелкие работы по установке плинтусов, экранов для батарей. После результатов итоговой приемки со стороны надзорных органов и устранении всех замечаний начнется процесс лицензирования образовательной деятельности.

По проекту, школа и детский сад будут находится в одном здании, но в разных блоках, связанных системой лестниц, коридоров, грузовых лифтов и холлов.

- Проделана огромная работа, и она всё ещё продолжается. Впереди приятные хлопоты по установке мебели, наведению уюта в группах и классах. Уже сейчас мы видим цветочные горшки на окнах, – это говорит о том, что коллектив с нетерпением ждёт долгожданного события - отметила глава Нефтеюганского района Галина Лапковская.

Она подчеркнула, что с введением в эксплуатацию комплекса «Школа – Детский сад» дети поселка Юганская Обь получат возможность обучаться в комфортных и современных условиях.