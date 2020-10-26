В Нижневартовске открыли ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом Фото: департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске открылся госпиталь для заболевших COVID-19. Он начал свою работу на базе инфекционного отделения окружной детской клинической больницы и уже принял первых пациентов. Всего госпиталь рассчитан на 100 мест.

- Госпиталь открылся в субботу, 24 октября, в 20 часов. За это время туда госпитализировано 13 человек, из них два пациента находятся в реанимации. Мы готовы оказывать всю необходимую помощь заболевшим. 50 специалистов различного уровня привлечены к работе в госпитале, - рассказал главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружная детская клиническая больница» Олег Юлдашев.

Всего в Нижневартовске есть 3 специализированных госпиталя для лечения пациентов с COVID-инфекцией. На данный момент проходят лечение 291 пациент, за минувшие сутки 35 человек поступили, 31 был выписан.

К сожалению, есть и тяжело больные пациенты. В реанимации находится 35 человек, 184 гражданам, находящимся в госпиталях, оказывается кислородная поддержка.

Врачи напоминают жителям Нижневартовска о необходимости соблюдения масочного режима и использования дезинфицирующих средств.

Эпидемиологическая обстановка в Югре остается напряженной, сообщают в оперативном штабе Нижневартовска по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.