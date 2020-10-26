В Ханты-Мансийске может появиться новый парк Фото: Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

Проект парка Scandia презентовала компания «Северные строительные технологии» в Администрации Ханты-Мансийска. Парк может появится в границах улиц Чехова – Строителей – Менделеева.

Часть домов на этих улицах признаны аварийными и переданы под снос. На освободившейся территории застройщик предлагает обустроить парк, вписав его в существующую городскую застройку.

Проект необходимо реализовать в несколько этапов с использованием механизма государственно-частного партнерства и учесть при этом перспективы развития территории, считает Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Примерная стоимость объекта может составить 100 млн рублей. Парк будет создан на основе концепции «природного урбанизма», то есть природный ландшафт будет гармонично интегрирован в городскую среду. Вход в парк планируется организовать со стороны улицы Чехова. Предполагается создание веревочного городка нескольких уровней сложности, дома на дереве. В теплое время года парк будет оборудован деревянными игровыми модулями, которые зимой можно убирать, а на их месте устроить площадки для активного отдыха.

Руководитель муниципалитета поручил департаменту градостроительства и архитектуры сопровождать проект, как и другие инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры.