Сургутских продавцов штрафуют за продажу алкоголя подросткам. Фото - pixabay.com.

Полицейские Сургута регулярно проводят рейды по магазинам, изобличая продавцов, которые продают алкоголь несовершеннолетним. С начала 2020 года всего выявлено 182 подобных факта.

– В отношении всех продавцов были составлены административные протоколы. Нарушителей привлекли к ответственности в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Также их проинформировали о том, что при повторном нарушении законодательства им грозит уголовная ответственность, – рассказали в УМВД России по Сургуту.

Стоит отметить, что за отчетный период стражи порядка возбудили 14 уголовных дел за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.