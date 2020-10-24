В сериале «Тобол» покажут, как крестили остяков

Актриса театра и кино Ян Гэ сыграла в "Тоболе" роль остячки Айкони. Фото: tobol-film.ru

Показ телеверсии исторической эпопеи «Тобол» стартует с 26 октября по будням в 21.30. В киносериале покажут сцены, которые не вошли в одноименный фильм. В том числе югорчане увидят, как проходило крещение коренного народа Севера – остяков.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Югра» продюсер фильма и сериала «Тобол» Олег Урушев, в сериале Первого канала расширен сценарий, в сравнении с фильмом. Кинематографисты рекомендуют смотреть телеверсию даже тем, кто уже посмотрел киноленту. Например, на больших экранах зрители не увидели историю крещения остяков. По сюжету романа Алексея Иванова, их крестил отец Филофей, добираясь до поселений хантов вплавь по рекам.

А еще в сериале расширена любовная линия пленного шведского офицера Табберта и остячки Айкони. Ее сыграла китаянка – актриса театра и кино Ян Гэ. Сегодня зрители Первого канала знают ее так же, как участницу шоу «Голос».

– В полнометражке нет линии Касыма, нам пришлось ее вырезать. Камиль Ларин даже на нас обиделся, в киноверсии он только в начале фильма мелькнул две секунды. Увидите любовную линию Епифании и Семена Ремезова. В Тобольск тогда ссылали раскольников. В Сибири была самая большая гарь – самосожжение староверов, ей посвящено полсерии, – рассказал Олег Урушев.

Он убежден, что «Тобол» – это культурологический проект, который всей России помогает узнать о большой – многонациональной и колоритной – Тюменской области.

– История становится общенациональной, когда о ней знают миллионы людей. Наше кино делает историю Сибири национальной. Надеюсь, историю зарождения Сибири узнают миллионы зрителей. Уже две недели идет реклама Тобольска на Первом канале. О сериале будут рассказывать в программе «Доброе утро», «Вечернем Урганте», в программе «Время». Будет две недели встреч на Первом канале с актерами, которые снялись в фильме «Тобол», – анонсировал продюсер «Тобола».